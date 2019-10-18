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ريال مدريد يتفق مع برشلونة على موعد الكلاسيكو الجديد

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2019-10-18 | 16:14

ريال مدريد يتفق مع برشلونة على موعد الكلاسيكو الجديد

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أصدر نادي الإسباني، بيانا اليوم الجمعة بشأن تأجيل مباراة الكلاسيكو ضد في 26 من الشهر الجاري بملعب "كامب نو" بسبب أحداث الشغب في كتالونيا.

وقال ريال مدريد في بيانه الرسمي إنه "اتفق مع برشلونة حول الموعد الجديد للكلاسيكو في 18 كانون الاول المقبل بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني بتأجيل اللقاء".

 

وكان برشلونة اقترح منذ ساعات قليلة في بيان له اقامة اللقاء في 18 كانون الاول المقبل لأنه مناسب من حيث جدول المباريات للفريق في الموسم الجاري.

يشار إلى أن لجنة المسابقات أصدرت اليوم بيانا أكدت فيه على تأجيل لقاء الكلاسيكو ومنحت برشلونة وريال مدريد مهلة حتى صباح الاثنين المقبل للاتفاق حول موعد جديد.
محمد خليل المحرر: محمد خليل
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