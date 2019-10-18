انتشال جثة مواطن غرق بأحد الأنهر جنوبي بابل

وذكرت القيادة في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "مفارز من الشرطة النهرية التابعة لقيادة شرطة محافظة بابل تمكنت من انتشال جثة أحد الأحداث قضى غرقاً لدى قيامه بممارسة السباحة في نهر ناحية الكفل جنوبي المحافظة".وأضافت أنه "تم نقل الجثة بعد انتشالها الى دائرة الطب العدلي".

ودعت القيادة، المواطنين، إلى "عدم السباحة الا بالأماكن المخصصة لذلك لتوفرها على شروط السلامة والأمان".

