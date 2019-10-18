بالصور.. هكذا بدت كربلاء من الجو

تحتضن مدينة كربلاء الملايين من الزوار قادمين من مختلف المحافظات العراقية ومن الخارج لاحياء اربعينية الامام الحسين (ع). ورصدت عدسة الخليج 365، من الجو قدوم الزوار وتواجدهم قرب مرقدي الامامين الحسين واخيه العباس (عليهما السلام). يذكر أن زيارة الأربعين تعد واحدة من أهم المناسبات الدينية، ويحرص ملايين المسلمين على إحيائها من خلال الذهاب إلى كربلاء مشياً على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم. Advertisements تصوير: علي جاسم

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