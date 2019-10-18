محتجون يشعلون الإطارات أمام مقر وزارة الداخلية في بيروت

اشعل محتجون، الجمعة، الإطارات المطاطية أمام مقر وزارة الداخلية في العاصمة بيروت.
وعمد المتظاهرون إلى قطع العديد من الطرقات شمالا وجنوبا، كما احتشدوا بشكل كبير في ساحة رياض الصلح بوسط بيروت، مطالبين بإسقاط الحكومة.
كما أقدموا على قطع الطريق المؤدي إلى مطار رفيق الحريري الدولي، حيث شهدت المنطقة زحمة سير خانقة.
إلى ذلك، شهد المدخل المؤدي إلى القصر الجمهوري في بعبدا تظاهرة سلمية، كما احتشد العديد من المواطنين أمام مقر الحكومة وسط بيروت، وأشار إلى أن مظاهرة حاشدة توجهت إلى مبنى مصرف لبنان في العاصمة.
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