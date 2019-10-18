انطلاق اجتماعات التشاورية لنواب ليبيين بالقاهرة

انطلقت، الجمعة، أعمال اجتماعات أعضاء مجلس النواب الليبي بالعاصمة المصرية القاهرة.



واستهل النواب الليبيون من جميع أنحاء ليبيا برنامج الزيارة باجتماع مع المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية بمشاركة عدد من الخبراء بالمركز.

وبحسب المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، فإن الاجتماع تضمن طرحاً للكثير من القضايا الخاصة بالأوضاع في ليبيا في عدد من الجوانب الأمنية والسياسية، وتحقيق العدالة والمصالحة الوطنية وتعامل الأطراف الدولية إيجاباً وسلباً مع الأوضاع في ليبيا.



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كما تم الاستماع إلى رؤى النواب الليبيين في هذه القضايا، وتم تبادل وجهات النظر مع عدد من الخبراء، من خلال الدراسات والبحوث التي يقوم بها المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية.

وأكد بليحق في بيان أنه من المقرر أن تعقد مساء اليوم الجمعة أولى الجلسات التشاورية بين أعضاء مجلس النواب الليبي. وأضاف بليحق أن برنامج الاجتماعات سيتضمن غداً السبت اجتماعاً بالأشقاء في البرلمان المصري واجتماعاً باللجنة الوطنية العليا المصرية المكلفة بالملف الليبي.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي أن اجتماعات القاهرة تهدف إلى تقريب وجهات النظر بين أعضاء المجلس وتوحيد الرؤى والخروج بموقف موحد، للوصول إلى حل للأزمة الليبية، من خلال الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي، برعاية كريمة من جمهورية مصر العربية الشقيقة.

ويعد هذا الاجتماع هو الثاني الذي تستضيفه القاهرة لمجلس النواب الليبي، عقب الاجتماع الذي تم في يوليو/تموز الماضي، وذلك في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها القاهرة لتوحيد الرؤى الليبية.