معارض تركي: نظام أردوغان الأكثر فشلا في تاريخ الجمهورية‎

انتقد فائق أوزتراق، نائب رئيس الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، الجمعة، الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين بلاده والولايات المتحدة بشأن وقف العدوان على سوريا.



وأعرب المعارض التركي في تصريحات صحفية له عن استنكاره ذلك الاتفاق، مشككاً في نواياه وواصفاً إياه بالغامض.

ووصف أوزتراق نظام رجب طيب أردوغان بـ"الأكثر عجزاً على مدار تاريخ الجمهورية التركية"، وأشار إلى أن هناك تضارباً في المواقف التي يتبناها أردوغان.

وقال المعارض التركي: "قبل لقاء أردوغان، أمس، بمايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، كان يقول إنه لن يثنيه أحد عن استكمال العمليات العسكرية، بل وصل به الحد لإعلان عدم استقبال نائب ترامب".



وتابع: "لنفاجأ بالأمس أنه استقبله بل أجلسه إلى جواره، واتبع معه البروتوكول الذي يتبع في استقبال الرؤساء ووقّع معه اتفاق وقف إطلاق النار".





وأضاف متسائلاً: "أين أردوغان الذي قال من قبل لن نعلن وقف إطلاق النار؟ وأين ذلك الذي قال إن مثل هذا الاتفاق لا يوقع إلا بين طرفين شرعيين؟ والغريب أن الولايات المتحدة تقول إنه اتفاق وقف إطلاق النار، ونظامنا يقول إنه تعليق للعمليات!".

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واستطرد قائلاً: "هذا مع أن رئيس الولايات المتحدة كل يوم يهين الجمهورية التركية، ويهددها بتدمير اقتصادها، ولا نسمع حيال ذلك أي رد فعل من نظام أردوغان".

ولفت أوزتراق إلى أن "كل هذه التحركات العسكرية التي يقوم بها أردوغان، الهدف منها إلهاء الرأي العام التركي عن الأزمات الموجودة بالداخل، لكن هذا لم ينسينا شيئاً، فالجميع مدركون حجم الأزمات الداخلية من بطالة وتضخم وتدهور اقتصادي. فلقد تخطى عدد العاطلين عن العمل حاجز الثمانية ملايين شخص معظمهم من الشباب".





ومساء الخميس، توصلت واشنطن وأنقرة إلى قرار وقف إطلاق نار مؤقت في شمال سوريا، وإيقاف العملية العسكرية التركية لمدة 120 ساعة، لضمان انسحاب آمن لوحدات الشعب الكردية.

وقال مايك بنس، نائب الرئيس الأمريكي، عقب لقاء الرئيس التركي، إن الاتفاق مع أنقرة سيخدم مصلحة الأكراد في سوريا، ويؤسس منطقة عازلة طويلة الأمد.

وتابع قائلاً: "نعمل مع وحدات حماية الشعب الكردية على الانسحاب خارج المنطقة بعمق 20 ميلاً (32 كم) في سوريا".

كما وصف الرئيس ترامب قرار وقف إطلاق النار شمال شرق سوريا بـ"اليوم العظيم" لتركيا والأكراد.

وقال ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار بشمال سوريا سينقذ ملايين الأرواح وحلفاءنا الأكراد، مضيفاً أنهم سينتقلون إلى أماكن آمنة، مع الاستمرار في مراقبة تنظيم داعش بشكل صارم في سوريا.

وكان أردوغان أعلن في 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، بدء عملية عسكرية ضد القوات الكردية في شمال شرق سوريا، وهو ما اعتبره مراقبون "عدواناً وانتهاكاً" لسيادة البلد، الذي يعاني من ويلات الحرب منذ سنوات.