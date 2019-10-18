قوى سياسية لبنانية تدعو مناصريها للمشاركة في الاحتجاجات

دعت ثلاث قوى سياسية لبنانية، الجمعة، مناصريها للانضمام إلى المتظاهرين المحتجين على سوء الأوضاع الاقتصادية وفرض الضرائب.

وقال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، في بيان بعد ظهر اليوم: "أتوجه إلى مناصري الحزب للمشاركة في التحركات الشعبية الجارية، من دون شعارات وأعلام حزبية".

ودعا رئيس حزب الكتائب اللبنانية المعارض النائب سامي الجميل: "كل اللبنانيين بمن فيهم الكتائبيون وأصدقاء الكتائب للاستمرار بالتحرك الذي بدأوه بالأمس".

وقال: "لا مكان للتعب فلن نتركهم يقفوا في وجه هذه الانتفاضة وسنبقى جميعا تحت راية العلم اللبناني فقط في الطرقات وفي مناطقنا وضيعنا وفي شوارعنا وعاصمتنا حتى تحقيق الهدف".





من جهته، أعلن ظافر ناصر أمين سر الحزب "التقدمي الاشتراكي" الذي يتزعمه وليد جنبلاط، في تصريح اليوم الجمعة، عن تنظيم تحركات ستبدأ بعد ظهر اليوم في مختلف المناطق اللبنانية "نتيجة الفشل الذريع للعهد بتحقيق الإصلاحات الموعودة".

وتم إلغاء جلسة لمجلس الوزراء كان من المقرر عقدها بعد ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا.

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وفي وقت سابق اليوم، أعلنت وزيرة الداخلية اللبنانية ريا الحسن عن رفضها "لأعمال التخريب وتعريض أمن المواطنين للخطر، ما يجبرها على اتخاذ الإجراءات المناسبة لمنع هذه الأعمال".





وتواصلت اليوم الجمعة الاحتجاجات على الأوضاع المعيشية الصعبة وإقرار الضرائب في العاصمة بيروت وعدد من المناطق في لبنان.

وأغلقت المدارس والجامعات أبوابها التزاما بقرار وزير التربية بسبب الوضع المستجد، كما تم إغلاق المصارف.

ووصف المحتجون الطبقة السياسية بالفاسدة وطالبوا بسقوط الحكومة واستقالة رئيس الجمهورية.

وانطلقت المظاهرات الاحتجاجية مساء أمس الخميس في وسط بيروت عقب قرار اتخذته الحكومة بفرض ضريبة على تطبيق "واتساب" وسرعان ما انتقلت المظاهرات لتعم كافة المناطق اللبنانية.





وقام المتظاهرون الغاضبون بإقفال الطرقات بالإطارات المشتعلة في كافة المناطق اللبنانية في العاصمة بيروت، في جبل لبنان، وشماله وجنوبه وشرقه.

وأعلن وزير الاتصالات محمد شقير مساء أمس التراجع عن مسألة فرض ضريبة على "واتساب" ولكن المظاهرات استمرت في مختلف المناطق اللبنانية واستمر إقفال الطرقات.