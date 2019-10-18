8 غارات تستهدف مليشيات مصراتة الليبية في 24 ساعة

قال العميد خالد المحجوب، مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني، إن سلاح الجو استهدف منذ قليل تجمعا للمليشيات والمرتزقة وهم يتسلمون ذخائر من مخزن معسكر طريق السواني".

وتابع المحجوب، في تصريحات لـ"العين الإخبارية"، أن الجيش بهذه الضربة قد نفذ 8 ضربات على المليشيات في أقل من 25 ساعة استهدفت عدة مواقع تستخدم لأغراض عسكرية بمصراتة.

ودمر سلاح الجو الليبي، فجر الجمعة، أكبر مستودع لتخزين الصواريخ والذخائر بمدينة مصراتة الذي تتخذه مليشيات الإخوان مقرا لها.

وقالت شعبة الإعلام الحربي بالجيش الليبي: "إن سلاح الجو نفذ 7 طلعات جوية استهدفت مواقع هامة في مدينة مصراتة".

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وأضاف المحجوب أنه تم استهداف آخر شحنة وصلت للمليشيات والتي تم تخزينها، وتضم طائرات مسيّرة وصواريخ طائرات وذخيرة جراد ومنظومتين للدفاع الجوي وذخيرة كورنيت المتطورة.



كما أسقطت القوات الجوية طائرة تركية مسيرة كانت تحاول استهداف طائرات الجيش في سماء مصراتة.

وأسقط الجيش طائرة تركية أخرى من نوع بيرقدار في منطقة طمينة جنوب شرق الكلية الجوية بمصراتة أثناء محاولتها العودة للكلية بعد تنفيذها مهام قتالية ضد قوات الجيش في طرابلس.

وتابع المحجوب بالقول: بالإضافة إلى هوائيات متحركة، وعدد من الأسلحة النوعية، نافيا إسقاط المليشيات طائرة من طائرات الجيش الليبي.

ويخوض الجيش الليبي معركة موسعة منذ 4 أبريل/نيسان الماضي لتطهير العاصمة طرابلس من سطوة المليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية.