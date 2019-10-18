عصابة "إمبراطور المخدرات" تعلن الحرب على المكسيك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجواء تشبه أفلام العصابات تجري على أرض الواقع، معارك عنيفة بالأسلحة النارية في أحياء مدينة كولياكان المكسيكية معقل عصابة كارتل سينالوا التي تتاجر بالمخدرات، بعد أن اعتقلت قوات الأمن المكسيكية نجل إمبراطور المخدرات خواكين الشهير بـ"إل تشابو".

نجل إمبراطور المخدرات يُدعى أوفيديو جوزمان تشتبه الشرطة المكسيكية في أنه من العناصر النافذة بالمنظمة منذ حبس والدهم في أمريكا، وفور اعتقاله أعلنت العصابة الحرب على الحكومة لتحرير "جوزمان" من السجن.