القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أجواء تشبه أفلام العصابات تجري على أرض الواقع، معارك عنيفة بالأسلحة النارية في أحياء مدينة كولياكان المكسيكية معقل عصابة كارتل سينالوا التي تتاجر بالمخدرات، بعد أن اعتقلت قوات الأمن المكسيكية نجل إمبراطور المخدرات خواكين الشهير بـ"إل تشابو".
نجل إمبراطور المخدرات يُدعى أوفيديو جوزمان تشتبه الشرطة المكسيكية في أنه من العناصر النافذة بالمنظمة منذ حبس والدهم في أمريكا، وفور اعتقاله أعلنت العصابة الحرب على الحكومة لتحرير "جوزمان" من السجن.
كانت هذه تفاصيل خبر عصابة "إمبراطور المخدرات" تعلن الحرب على المكسيك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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