ماكرون يصف التحرك التركي شمال سوريا بـ"الحماقة"

الجمعة 18 أكتوبر 2019

الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

الخليج 365

وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة".

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وأكد أنه فوجئ بانسحاب القوات الأميركية وبالاحتلال التركي بدون علم حلف الناتو الذي يضم تركيا وامريكا .. لافتاً إلى أنه أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في كانون الأول/ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية .

وأضاف "تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم داعش الإرهابي من جديد" .. معتبراً ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب.

وتابع ماكرون: نقدر حرب تركيا على الإرهاب لكن قوات سوريا الديمقراطية ليست إرهابية.

وكشف ماكرون عن لقاء سيجمعه مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص ما حدث في سوريا خلال الأسابيع المقبلة.