الكلمة للناس والشارع والشعب .. #لبنان_ينتفض يشعل تويتر

الجمعة 18 أكتوبر 2019

أشعل هاشتاج "لبنان ينتفض" موقع التواصل الإجتماعي تويتر، إثر إطلاقه بالتزامن مع تصعد الإحتجاجات الشعبية المطالبة تحسين الأوضاع .



وأعلن ونشطاء لبنانيون عبر الهاشتاج دعمهم للتظاهرات التي شهدتها المدن اللبنانية عقب أنباء نشرتها صحف حكومية مؤخراً عن مشروع قرار بفرض ضرائب تمس اتصالات ”الواتس آب“، في قرار نادر في العالم، وزيادة القيمة المضافة من 11 إلى 14% .

ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة، التي تفرض عليهم الضرائب في ظل معاناتهم من أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ فترة.

فيما حذر أخرون من محاولات السياسيين جر التظاهرات الشعبية إلى مربع الطائفية .. داعين إلى الحذر من هذا الأمر .

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وقالت الناشطة، بولا سليمان، أن الكلمة للناس والشارع والشعب .. داعية الشعب إلى النزول إلى الساحات والتعبير عن أرادتهم .

فيما دعا Imad Bazzi إلى عدم تداول الصور المزيفة والسطحية والحمقاء والمؤذية لمطالب المتظاهرين وتشمل الدعوة الى حكم عسكري واعدامات ميدانية في الشوارع .. موكداً أنها محض غباء ومحاولة واضحة لدفع الناس للإبتعاد عن الشارع.

أما المخرج Nasser Fakih فقال "ضلّيتوا تقولوا شعب ما بيعنيله إلّا الارجيلة... ايها السادة، شعب الارجيلة اليوم رح يحرق اكبر راس بالبلد" .

من جانبه الممثل اللبناني، نشر له صورة مع بعض الممثلين من وسط العاصمة اللبنانية بيروت وهم يشاركون في الإحتجاجات الشعبية .