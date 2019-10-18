تصاعد الإحتجاجات في لبنان والمتظاهرون يتجهون إلى القصر الجمهوري 

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الجمعة 18 أكتوبر 2019
تصاعدت حدة الاحتجاجات في لبنان اليوم الجمعة، بالتزامن مع قطع المتظاهرين لطرق رئيسية وحرق إطارات ومواجهات محدودة مع قوى الأمن .
وتوسعت دائرة الإحتجاج تزامن مع دعوات النخب والسياسيين للمطالبة بإسقاط النظام، فيما تصدر هاشتاج ”لبنان ينتفض“، موقع التدوينات القصيرة ”تويتر“، تزامنًا مع تزايد ملحوظ في عدد المشاركين في الاحتجاجات التي جمعت أطيافًا مختلفة.
وبعد ظهر اليوم هاجم متظاهرون غاضبون مكتب النائب علي بزي بمنطقة بنت جبيل، وأقدموا على إنزال اللافتة المعلقة أمام المكتب، بحسب موقع تلفزيون ”الجديد“ المحلي.
فيما تجمع عدداً من المتظاهرين أمام المدخل المؤدي إلى القصر الجمهوري في تظاهرة سلمية سيرًا على الأقدام، وسط إجراءات أمنية مشدّدة.
وعبر الدراجات الهوائية توافد عدد من المتظاهرين إلى طريق المطار – اتستراد الأسد، الذي أغلقوه وأحرقوا الإطارات، حيث تصاعدت أعمدة الدخان.
وفجّر ما نشرته صحف حكومية مؤخرًا عن مشروع قرار بفرض ضرائب تمس اتصالات ”الواتس آب“، في قرار نادر في العالم، وزيادة القيمة المضافة من 11 إلى 14%، غضبًا تصاعد منذ مساء الخميس.
ودعا ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى استمرار التحركات حتى إسقاط الحكومة، التي تفرض عليهم الضرائب في ظل معاناتهم من أزمة اقتصادية تضرب البلاد منذ فترة.
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