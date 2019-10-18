شكرا لقرائتكم خبر عن صراع أجنحة يصفي قياديَّيْن حوثيَّيْن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أحمد الشميري (جدة)

قتل قياديان حوثيان في إب، وسط خلافات حادة تعصف بمليشيا الانقلاب في المحافظة الخاضعة لسيطرتها منذ أكتوبر 2014.

وأكدت مصادر قبلية أن قياديين من المليشيا قتلا في مديرية المخادر شمال إب، وأصيب آخرون برصاص مسلحين يُعتقد أنهم حوثيون بالتزامن مع تصاعد الخلافات داخل أجنحة الانقلاب.

وأضافت المصادر أن مسلحين مجهولين أطلقا وابلاً من الرصاص على مشرف مليشيا الحوثي في مدينة الدليل بمديرية المخادر سعد محروق، والقيادي الحوثي أمين الشبيبي المعين من قبل المليشيا (ضابط مباحث) في إدارة أمن المخادر، ما أدى إلى مقتلهما وإصابة آخرين.

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وبحسب المصادر، فإن أحد المسلحين أطلق الرصاص في الهواء حيث كان القيادي الحوثي «محروق» في السوق، فيما كان مسلح آخر ملثم يصوب بندقيته على رأس القيادي الحوثي ليسقط قتيلا، وأصيب القيادي الحوثي الشبيبي إصابة بالغة نقل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج لكنه فارق الحياة بعد وصوله.

وفيما لم تعرف بعد هوية المسلحين، كشفت مصادر أن الحادثة تأتي في إطار تصفيات داخلية بين أجنحة المليشيا إثر خلافات على العائدات المالية والنفوذ والمناصب والأراضي، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود ثأر مع أسرة بيت «الدغمري» وقيام المشرف الحوثي بقتل أحد أبنائها.

وتعيش محافظة إب صراعات حادة بين قيادات المليشيا الحوثية وصلت في كثير من الأحيان إلى حد المواجهات المسلحة وسقوط قتلى وجرحى بينهم قيادات ميدانية بارزة.