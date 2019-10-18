شكرا لقرائتكم ماكرون: علمت بالانسحاب الأميركي من سوريا "بتغريدة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تنشر بلاده قوات خاصة في سوريا في إطار التحالف لمحاربة تنظيم داعش، الجمعة، إنه علم بالانسحاب الأميركي من موقع تويتر.

في التفاصيل، أعلن ماكرون للصحافيين ضمن قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل "مثل الجميع علمت في تغريدة أن الولايات المتحدة قررت سحب قواتها"، "اعتقدت أننا في حلف شمال الأطلسي، وأن الولايات المتحدة وتركيا أيضا في حلف شمال الأطلسي".

كما وصف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الجمعة، التدخل العسكري التركي في سوريا بـ"الحماقة".

وقال ماكرون: "فوجئنا بانسحاب القوات الأميركية وبالاحتلال التركي ونحن جميعا في حلف الناتو".

وأكد أنه سيستغل قمة لحلف شمال الأطلسي في لندن في كانون الأول/ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد القوات الكردية. مؤكدا أن تركيا ستكون المسؤولة في حال نهوض تنظيم داعش الإرهابي من جديد.

كذلك اعتبر ماكرون أن ما حدث في الأيام القليلة الماضية في سوريا خطأ جسيم من الناتو والغرب.

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أيضا تابع ماكرون: نقدر حرب تركيا على الإرهاب لكن قوات سوريا الديمقراطية ليست إرهابية.

إلى ذلك أعلن الرئيس الفرنسي أنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ورئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان بخصوص ما حدث في سوريا خلال الأسابيع المقبلة.

أوروبا لتركيا: إنهاء فوري

بدوره، طالب رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الجمعة، تركيا بإنهاء تدخلها العسكري في سوريا على الفور، وقال "ما يسمى بوقف إطلاق النار في شمال سوريا ليس ما توقعناه".

وقال توسك للصحافيين "الوضع واضح جد. ما أطلق عليه وقف إطلاق نار ليس ما توقعناه. في الحقيقة ليس وقفا لإطلاق النار، إنه مطلب باستسلام الأكراد"، مضيفا "وأعتقد أنه علينا أن نكون ثابتين هنا وعلينا تكرار الدعوة لتركيا لوضع حد نهائي لتحركها العسكري هنا".

فيما كرر قادة الاتحاد الأوروبي، الجمعة، مطالبتهم تركيا بإنهاء هجومها على القوات الكردية شمال سوريا وسحب جنودها من هناك، بعد إعلان أنقرة تعليق عمليتها العسكرية.

يذكر أن تركيا علّقت عمليتها العسكرية لمدة 120 ساعة، وأعلنت أنها ستنهيها إذا ما انسحبت القوات الكردية من "منطقة آمنة" بعمق 32 كيلومتراً على طول حدودها.