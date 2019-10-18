ماكرون سيجتمع مع ميركل وجونسون بأردوغان بخصوص العملية في سوريا

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ اليوم إنه سيجتمع مع المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ ورئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ بالرئيس التركي ​رجب طيب إردوغان​ بخصوص العملية العسكرية التركية في سورية "خلال الأسابيع المقبلة". وقال ماكرون إنه سيستغل قمة ل​حلف شمال الأطلسي​ في لندن في ديسمبر لمواجهة الرئيس التركي بخصوص العملية ضد ​القوات​ الكردية.

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