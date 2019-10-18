الأسد استقبل المبعوث الخاص للرئيس الروسي الى سوريا

استقبل الرئيس السوري ​بشار الأسد​ المبعوث الخاص للرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​ الى ​سوريا​ ألكسندر لافرنتييف ونائب وزير الخارجية الروسي ​سيرغي فيرشينين​ والوفد المرافق. وذكرت ​الرئاسة السورية​ ان لقاء الأسد مع الوفد الروسي اليوم تناول الأوضاع في سوريا وخاصة في منطقة الجزيرة والعدوان التركي عليها.

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