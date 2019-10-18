رئيس الوزراء الإثيوبي دعا الليبيين إلى الوحدة في العمل لأجل السلام ببلادهم

دعا رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد علي، الليبيين أن "يكونوا أقوياء وموحّدين في العمل، من أجل ​السلام​ في بلادهم".

وأعرب خلال استقباله بمكتبه، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي ​خالد المشري​، والوفد المرافق له الّذي يجري زيارة غير محدّدة المدّة، عن "استعداد بلاده إلى دعم الاستقرار في ​ليبيا​ من خلال المنظمات الدوليّة والإقليميّة"، لافتًا إلى "مخاوفه بشأن الوضع هناك".

بدوره، أعرب المشري عن إعجابه بـ"الإنجازات الّتي تحقّقت منذ تولّي آبي أحمد منصبه في نيسان 2018"، طالبًا "الدعم في المحاولات المستمرّة لتحقيق الاستقرار في ليبيا".