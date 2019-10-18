قوات حفتر أعلنت تدمير منشآت دفاعات جوية تركية في مصراتة شرق العاصمة الليبية

أعلن المتحدث باسم قوات قائد الجيش الوطني الليبي المشير ​خليفة حفتر​، اللواء أحمد المسماري، أنّ "القوات الجوية استهدفت منشآت تخزين معدّات دفاعات جويّة في ​مصراتة​ شرق العاصمة الليبية ​طرابلس​، تُستخدم من قبل المليشيات و​الجماعات الإرهابية​، لتخزين معدّات وأسلحة دفاع جوي تركية".

وأوضح في بيان، أنّه "نجم عن هذه الغارات ​انفجارات​ هائلة نتيجة تدمير واحتراق ​صواريخ​ وذخائر مخزنة في هذه المرافق". وحذّر الجماعات المسلّحة من "محاولة تعريض أو تهديد أمن وسلامه قواتها المسلحة والمدنيين للخطر، من خلال استجلاب أو استيراد أيّ نوع من أنواع الأسلحة أو الذخائر من الخارج".