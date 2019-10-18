قطع طرق الأوزاعي باتجاه الأونيسكو وخلدة- بيروت ومثلث خلدة

قطع المحتجون طريق الأوزاعي باتجاه ​الأونيسكو​ عند مفرق "​نادي الغولف​"، وطريق خلدة- ​بيروت​ والطريق تحت مثلث خلدة بالإطارات المشتعلة. كما أنّ الطريق المؤدية إلى منطقة ​وادي خالد​ الحدودية أُقفلت بالإطارات المُشتعلة، وتوقّفت حركة المرور بشكل تام.

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