أكّد وزير الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أنّ "وجع الشعب والتعبير عن هذا الوجع حقّ مشروع، والاستماع إلى صرخة المواطن واجب، والمسؤوليّة تجاه المواطن جسيمة، ومن ضمنها الوضع المالي والاقتصادي الدقيق".
وشدّد أفيوني في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "هذا الوضع لا يتحمّل الفراغ، والفوضى ستؤدّي إلى الانهيار، والمحافظة على الاستقرار شرط أساسي لتتحقّق مطالب المواطنين بالإصلاحات والعيش الكريم".
كانت هذه تفاصيل خبر أفيوني: الوضع لا يتحمل الفراغ والفوضى ستؤدي للانهيار والاستقرار شرط لتتحقق المطالب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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