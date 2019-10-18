كنائس الشرق الأوسط: نرفع الصلاة لأجل كرامة انسان لبنان واستقرار مجتمعه والتزام مسؤوليه الخير العام

اشارت الأمانة العامة ل​مجلس كنائس الشرق الأوسط​ في بيان الى انه "في اللحظة التي يشتعل فيها ​لبنان​ من حرقة الناس ووجعهم، نرفع ​الصلاة​ من أجل كرامة إنسان لبنان واستقرار مجتمعه. كما ونصلي ليلهم الرب ضمير القيمين على شؤون البلاد والعباد لخدمة الخير العام. اضاف "لبنان الرسالة" لطالما كان منارة مضيئة في هذا الشرق، لذا وفي حمأة غضب الناس، ندعو جميع شركائنا وأصدقائنا في ​العالم​ لرفع الصلوات على نية هذا البلد وشعبه".

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