انطوان نصرالله: جعجع وجنبلاط إجر بالحكومة وإجر بالمعارضة

اعتبر المحامي ​انطوان نصرالله​ عبر مواقع التواصل الاجتماعي، "ان رئيس حزب القوات ​سمير جعجع​ ورئيس الحزب التقدمي الاشتراكي ​وليد جنبلاط​، يضعان إجر ب​الحكومة​ وإجر بالمعارضة"، لافتا الى "ان النتيجة لا مع ستي بخير ولا مع سيدي".

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