رد وزير ​الصناعة​ ​وائل أبو فاعور​ على كلام وزير الخارجية ​جبران باسيل​، معتبرا ان "المصيبة ان هذا الرجل لا يتعلم ولا يعتبر ويستمر في منطق الغطرسة الذي يكاد يودي بالبلد".

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كانت هذه تفاصيل خبر أبو فاعور ردا على باسيل: المصيبة انه يستمر في منطق الغطرسة الذي يكاد يودي بالبلد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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