توجّه رئيس "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" ​وليد جنبلاط​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "الرفاق والمناصرين"، قائلًا: "ارفعوا ​العلم اللبناني​ إلى جانب علم الحزب، والتحية لمسيرتكم السلميّة".

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كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط للرفاق والمناصرين: ارفعوا العلم اللبناني إلى جانب علم الإشتراكي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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