علمت "​الخليج 365​" أن "الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ​لبنان​ يان كوبيتش أجرى اتصالاً هاتفياً بوزير ​الدولة​ لشؤون ​رئاسة الجمهورية​ ​سليم جريصاتي​ مطّلعاً على الأوضاع الراهنة في لبنان. وتم الاتفاق بين الجانبين على إجراء اجتماع طارئ في أقرب وقت ممكن".

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كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: يان كوبيتش يطّلع من جريصاتي على الأوضاع في لبنان واتفاق على عقد اجتماع طارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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