وهاب: أدعو إلى إقالة وزراء الأشغال والإتصالات والبيئة وإسقاط حكم المصارف

دعا رئيس "حزب التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، إلى "إقالة كلّ من وزير الأشغال العامة والنقل ​يوسف فنيانوس​، وزير الإتصالات ​محمد شقير​ ووزير البيئة ​فادي جريصاتي​ اليوم"، لافتًا إلى أنّ "شقير وفنيانوس وراء شركة إسبانية للـ"واتساب" تجبي المال وتعترض المكالمات بالاشتراك مع حسن حجيج وريمون رحمة، ووزير البيئة قطع أرزاق الآلاف دون بدائل".

ودعا أيضًا في حديث تلفزيوني، إلى أن "نسقط حكم ​المصارف​ الّتي تموّل من جيوب الناس، ولننزل الفائدة إلى 5 بالمئة ولنلغي رسم ​الميكانيك​ و15 بالمئة فرق ​وزارة الصحة العامة​، ولتصرف الدولة ملياري دولار لقروض الإسكان". ودعارئيس الجمهورية ​ميشال عون​ إلى "وقف الإنفاق غير المجدي في ​الموازنة​، وتخفيض الفائدة من أجل تحريك ​الوضع الاقتصادي​".

واقترح وهاب "إقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة ورفع ​السرية المصرفية​ عن كلّ من يمارس السلطة"، داعيًا إلى "إعادة النظر بقانون الكسارات لأنّ الآلاف يعيشون من واردات هذا القطاع، وإلى أنتسقط المصارف الّتي باتت الدولة في خدمتها". وأشار إلى أنّه "إذا استقال رئيس الحكومة ​سعد الحريري​ فإنّني أدعو الرئيس عون إلى الدعوة لاستشارات عاجلة".