الجديد: إصابة عدد من المحتجين بإطلاق نار من عناصر أمن مصباح الأحدب بطرابلس

لفتت قناة "الجديد" إلى أنّ "النائب السابق ​مصباح الأحدب​ حاول الإنضمام إلى المتظاهرين في ​ساحة النور​ في ​طرابلس​، الّذين رفضوا وجوده في ساحة النور وعمدوا إلى رشقه بعبوات المياه".

وأفادت بـ"إصابة عدد من المحتجين ب​إطلاق نار​ من عناصر أمن الأحدب".