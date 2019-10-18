الجديد: إصابة عدد من المحتجين بإطلاق نار من عناصر أمن مصباح الأحدب بطرابلس

لفتت قناة "الجديد" إلى أنّ "النائب السابق مصباح الأحدب حاول الإنضمام إلى المتظاهرين في ساحة النور في طرابلس، الّذين رفضوا وجوده في ساحة النور وعمدوا إلى رشقه بعبوات المياه".
وأفادت بـ"إصابة عدد من المحتجين بإطلاق نار من عناصر أمن الأحدب".
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