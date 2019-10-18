قطع الطريق امام القصر البلدي في جزين واستمرار إقفال اوتوستراد الصفرا بالاتجاهين

قطع محتجون الطريق امام القصر البلدي في جزين بالاتجاهين. كما ويستمر إقفال اوتوستراد ​الصفرا​ بالاتجاهين. وقد وصلت منذ قليل شاحنة محملة بالاتربة والحجارة كما افرغت حمولتها فوق الاطارات المحروقة، وسط هتافات المحتجين الداعية إلى الثورة.

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