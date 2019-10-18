اعتصام بدعوة من "التقدمي الإشتراكي" في حاصبيا احتجاجا على الأوضاع المعيشية

أُقيم ​اعتصام​ بدعوة من "​الحزب التقدمي الإشتراكي​" في ​حاصبيا​، بمشاركة عدد من المحاربين والمناصرين والفعاليّات السياسيّة والتربويّة والدينيّة، بحضور ممثّلين للنائب ​أنور الخليل​، عند النصب التذكاري لشهداء "الحزب التقدمي الإشتراكي" في وسط السوق الرئيسي.

وقد أجمعت الكلمات على رحيل هذا العهد، الّذي وصفوه بـ"البائس، وتحمليه مسؤوليّة الكارثة الاقتصاديّة والمعيشيّة الّتي وصلت إليها البلاد".