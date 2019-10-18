أُقيم اعتصام بدعوة من "الحزب التقدمي الإشتراكي" في حاصبيا، بمشاركة عدد من المحاربين والمناصرين والفعاليّات السياسيّة والتربويّة والدينيّة، بحضور ممثّلين للنائب أنور الخليل، عند النصب التذكاري لشهداء "الحزب التقدمي الإشتراكي" في وسط السوق الرئيسي.
وقد أجمعت الكلمات على رحيل هذا العهد، الّذي وصفوه بـ"البائس، وتحمليه مسؤوليّة الكارثة الاقتصاديّة والمعيشيّة الّتي وصلت إليها البلاد".
كانت هذه تفاصيل خبر اعتصام بدعوة من "التقدمي الإشتراكي" في حاصبيا احتجاجا على الأوضاع المعيشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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