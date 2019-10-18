شكرا لقرائتكم خبر عن نص تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

ينشر الخليج 365 بنشر نص مشروع قانون مقدم من الحكومة للبرلمان بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ومن المنتظر أن تناقشه لجنة النقل والمواصلات خلال اجتماعها الإثنين المقبل.

وتضمن القانون فى مادته الأولى استبدال نص المادة السابعة من القانون رقم 152 لسنة 1980 بشأن إنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر لينص على أن خطوط السكك الحديدية ومنشاتها ومبانيها الخاصة بالتشغيل وكذا الأراضى المملوكة لها من المرافق العامة المخصصة للنفع العام للدولة ولايجوز التصرف فيها او الحجز عليها كما لا يجوز تملكها أو كسب اى حق عينى عليها بالتقادم.

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وتضمن القانون إضافة مادة جديدة برقم 7 مكرر تنص على إنهاء تخصيص النفع العام عن أراضى الهيئة المذكورة، عدا ما ورد بالمادة السابقة وما تشغله القوات المسلحة من أراضى ومنشات لاستخدامها.