شكرا لقرائتكم خبر عن رجل أعمال سعودى معلقا على موقف الإخوان بعد رضوخ أردوغان: حالهم يدعو للشفقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علق رجل الأعمال والمغرد السعودى، منذر آل الشيخ مبارك، على موقف جماعة الإخوان الإرهابية وتقلبهم السريع بعدما رضح رجب طيب أردوغان للقرارات الأمريكية، واعتبارهم تراجعه انتصارا عظيم.

وقال "مبارك" فى تغريده عبر حسابه الرسمى بموقع تويتر، :"الجماعة حالهم يدعو للشفقة" مشيرا إلى أنهم يتناقلون أوراق A4 شكلها مرسلة من تركيا تقول لهم سوقوهم على السذج عندكم، لتغطية على الخطاب المهين الذى تلقه "أردوغان" مؤخرا.

وأوضح المغرد السعودى أن فى تركيا الآن يسخرون من "اردوغان" ومقابلته لمن أهانه وتنفيذه شروط الإنسحاب ووقفه الفوري كما صرح ترامب" موجها رسالة لرجب طيب أردوغان قائلا له :"اردوغان لا تكن احمق".

وأشار إلى أن قيادات جماعة الإخوان سعداء بما وصل له رجب طيب اردوغان، رغم أن الرئيس الأمريكى أجبره على توقيع اتفاق مذل".

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وعقب محادثات مع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان ونائب الرئيس الأمريكى، قال مايك بنس نائب الرئيس الأمريكى إن تركيا وافقت على وقف إطلاق النار لمدة خمسة أيام فى شمال شرق سوريا للسماح بانسحاب القوات الكردية.

وأكد بنس، أنه اتفق مع الجانب التركى على حماية الأقليات فى سوريا والسجون، مضيفًا أن الاتفاق مع أردوغان أنقذ حياة الملايين.

وأشار بنس، إلى أن أنقرة وواشنطن اتفقا على إيجاد حل للمنطقة الأمنة بشمال سوريا، مضيفًا أن الاتفاق يتضمن عدم دخول تركيا فى عمل عسكرى فى مدينة كوبانى السورية.