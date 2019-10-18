شكرا لقرائتكم خبر عن عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بالبرلمان يتوقع انخفاض الأسعار الفترة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

توقع النائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان، أن تشهد الأسعار تحسنا وانخفاضا ملحوظا الفترة القادمة، خاصة مع تراجع معدلات التضخم لأدنى مستوياتها منذ 6 سنوات، مؤكدا أن مراجعة أسعار الغاز والكهرباء والسولار والسلع التموينية كل فترة.

وأوضح بدراوى أن هناك العديد من العوامل التى ساهمت فى خفض معدل التضخم خلال الفترة الماضية، فى مُقدمتها التباطؤ فى الاستهلاك وارتفاع المعروض من السلع، مضيفا: "ولو أخذت الحكومة بمقترحات مراجعة أسعار الغاز والسولار والكهرباء والسلع التموينية سيدفع ذلك إلى تحسن كبير فى مستوى الأسعار خلال الفترة المُقبلة".

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والنائب محمد بدراوى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى تراجع أسعار الخامات والسلع عالميا كالقمح والسكر والبترول، وانخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه أيضا، موضحا أن كل تلك العوامل كان لها دورا ملحوظا وفعالا فى خفض معدل التضخم، مضيفا: "نتمنى أن تستمر الحكومة فى إعادة تسعير المنتجات البترولية كل 3 أشهر لأن ذلك سيساهم أيضا فى خفض الأسعار بعد انخفاض سعر البترول عالميا".

وتواصل مؤشرات الاقتصاد الكلى فى التحسن التدريجى بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادى والعديد من العوامل المصاحبة لتنفيذه، فقد شهدت الفترة الماضية تراجعا ملحوظا لمعدل التضخم وانخفاض فى نسبة عجز الموازنة والدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالى، وتوقع خبراء أن تواصل مؤشرات الاقتصاد الكلى التحسن التدريجى.