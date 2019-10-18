شكرا لقرائتكم خبر عن قيادى بـ"حزب الحرية": مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" حقق نجاح كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال محمد مجدي صالح المحامي بالنقض وأمين حزب الحرية المصرى بالشيخ زايد، إن مؤتمر مصر تستطيع، بعنوان "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمشاركة 65 مستثمرًا مصريًا بالخارج، حقق نجاحا كبيرا، سواء من خلال طرح ومناقشة الأفكار وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر وربط العقول والطيور المهاجرة بقضايا وطنهم الأم والاستفادة من خبراتهم.

وأضاف صالح، أن دعوة العلماء والمستثمرين المصريين فكرة رائعة كي يكونوا سفراء مصر في الخارج، لتعريف العالم بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية لتحسين مناخ الاستثمار والعوامل الجاذبة للاستثمار، وما تم بالنسبة لتوفير مصادر الطاقة وتحسين البنية التحتية التي تسهم في جذب الاستثمار المحلي والأجنبي.

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وأشاد صالح، بتنظيم وزارة الهجرة، زيارات لوفد المستثمرين المصريين بالخارج المشاركين في فعاليات النسخة الخامسة لمصر تستطيع، إلى المشروعات القومية الكبرى الجاري تنفيذها، للتعرف على حجم الإنجازات التي تحققت على الأرض وآفاق التطوير الذي تشهده مصر في مختلف المجالات وفرص الاستثمار المتاحة، وتضمنت جولة ميدانية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة.

وشدد مجدي، على ضرورة الاستماع جيدا لطروحات المستثمرين المصريين في الخارج وتجاربهم الناجحة وأفكارهم البناءة، ويعد المؤتمر فرصة لفتح مجالات التواصل بين صناع القرار والمستثمرين بالداخل والخارج، لجذب مزيد من الاستثمارات الخاصة والاستثمارات الأجنبية باعتبارها الدافع والمحرك الأساسي للاقتصاد وبوصفها المشغل الرئيس لفرص العمل.

وشهدت أعمال المؤتمر التى استمرت على مدار يومي 15 و 16 أكتوبر بحضور عدد من الوزراء ورجال الأعمال والمستثمرين؛ انعقاد 11 جلسة على مدار اليومين، وناقشت الجلسات عدد من الموضوعات المهمة مثل: سبل التنمية فى إفريقيا والاستثمار في عدد من القطاعات مثل التكنولوجيا ودعم المناطق اللوجستية والطاقة والأدوات المالية والتعليم والصحة والقطاع الزراعي والتصنيع الغذائي والسياحي، فضلًا عن ريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة.