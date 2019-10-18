صندوق النقد والبنك الدوليين يشيدان بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

قال بيان من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي اليوم الجمعة إن ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، وكريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد الدولي، أشاد بجهود مصر في الإصلاح الاقتصادي والتشريعي.

كما أشاد بتحسين مناخ الاستثمار خاصة مشروع الطاقة الشمسية بنبان في أسوان، والذي سبق أن اختاره البنك كأفضل مشروعاته تميزا على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية للبنك الدولي، والذي حضرتها سحر نصر، وزيرة الاستثمار، بحسب البيان اليوم.

ونقل البيان عن كريستالينا جورجيفا، المدير العام لصندوق النقد، قولها إن مصر نجحت في وضع شبكة حماية اجتماعية لدعم ومساعدة المواطنين خلال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.

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كما أشاد ديفيد مالباس، رئيس مجموعة البنك الدولي، بالنجاحات التي حققتها مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها مشروع الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

وقال إن الإصلاحات التي نفذتها مصر في مجال الطاقة فتحت بابًا أقوى لاستثمارات القطاع الخاص.

وأضافت أن محطة الطاقة الشمسية في بنبان، جذبت الكثير من الاستثمارات وهذا يبين دور الإصلاحات في مجال الطاقة.