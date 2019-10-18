لحيازتهم 6 آلاف قرص "تامول".. حبس 3 أشخاص في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية – فاطمة الديب:

قررت نيابة ثانٍ الزقازيق العامة، بإشراف المستشار أحمد التهامي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، اليوم الجمعة، حبس 3 أشخاص لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ على خلفية اتهامهم بحيازة كمية كبيرة من أقراص عقار "التامول" المُخدر، بقصد ترويجها على عملائهم بدائرة القسم.

كانت معلومات وردت لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، فرع شرق الدلتا، مفاداها قيام "تامر.إ.أ.إ" 40 سنة، مدرس، و"السيد.ع" 43 سنة، مشرف نشاط بمدرسة ابتدائية، مُقيمان بالزقازيق، و"عبدالله.ص" 26 سنة، حاصل على دبلوم، مُقيم بميت غمر، بجلب كمية من أقراص عقار "التامول" المُخدر لترويجها علي عملائهم بمدينة الزقازيق.

جرى ضبط المتهمين في كمين أُعد لهم بضواحي مدينة الزقازيق، حيث ضُبط بحوزتهم 6000 قرص لعقار "التامول" المُخدر، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 19948 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات.

