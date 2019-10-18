توقف الاشتباكات في رأس العين بين الجيش التركي وقسد

محمد اسماعيل - القاهرة - دمشق - (د ب أ):
توقفت الاعمال العسكرية في مدينة رأس العين في ريف محافظة الحسكة الشمالي الغربي بشكل كامل بين الجيش التركي والجيش الوطني السوري الموالي له من جهة وقوات سورية الديمقراطية (قسد) .
وقال قائد عسكري في الجيش الوطني السوري طلب عدم ذكر اسمه لوكالة الانباء الالمانية: "توقفت العمليات العسكرية بشكل كامل عند الساعة الرابعة بالتوقيت المحلي بعد ظهر اليوم الجمعة ".
واضاف القائد العسكري " توقفنا عن العمليات العسكرية بعد التزام قسد بقرار وقف اطلاق النار".
وكشفت مصادر في قسد لـد.ب.أ "أن قافلة من الهلال الاحمر الكردي تتوجه حالياً الى مدينة رأس العين لإجلاء الجرحى والقتلى ".
وتبادلت قوات سورية الديمقراطية والجيش الوطني الاتهامات بخرق اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه ليل امس بين نائب الرئيس الامريكي بنس والسلطات التركية .
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