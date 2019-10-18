مقتل 62 شخصا في هجوم استهدف مسجدا بشرق أفغانستان

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (د ب أ) لقي 62 شخصا، على الأقل، حتفهم في الهجوم الذي استهدف مسجدا بإقليم ننكرهار، شرقي أفغانستان، اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنه المتحدث باسم حاكم الإقليم.

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