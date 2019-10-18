قيس سعيد: الشعب التونسي يقوم بثورة ثقافية غير مسبوقة

محمد اسماعيل - القاهرة - تونس - (د ب ا):

قال الرئيس التونسي المنتخب قيس سعيد اليوم الجمعة إن التونسيين يقومون "بثورة ثقافية غير مسبوقة" في إشارة إلى حملات التطوع التي اجتاحت المدن التونسية عقب فوزه في السباق الرئاسي.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية أمس من دون أي طعن والتي اكدت فوز قيس سعيد بأكثر من 72 بالمئة من الأصوات ضد منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القروي.

وسيؤدي سعيد يوم الاربعاء المقبل اليمين الدستوري في جلسة عامة استثنائية للبرلمان ويتوقع أن تكون الأخيرة قبل انتهاء عهدته في نوفمبر.

وقال سعيد اليوم في تصريحه لوكالة الأنباء التونسية الرسمية متوجها إلى الرأي العام "أنتم يا أبناء الشعب العظيم تقومون اليوم بثورة ثقافية غير مسبوقة يقف العالم كلّه تقديرا لكم وإعجابا غير مسبوق بدوره فلا تتركوا الفرصة لأحد لتشويهكم ولن يقدروا".

وتابع سعيد "واصلوا من أجل صنع تاريخ جديد لتونس قوامه مطالبكم المشروعة وتمسككم بالقيم النبيلة وأولها الحرية ونبل الأخلاق".

وفور الإعلان عن فوز سعيد بفارق كبير عن منافسه رجل الأعمال الملاحق قضائيا نبيل القري الأحد الماضي، بدأ الآلاف من الشباب في تنظيف الشوارع والساحات العامة وفي طلاء العديد من الجدران وجادات الطرق في القرى والمدن استجابة لدعوات أطلقها نشطاء متحمسون على مواقع التواصل الاجتماعي.

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لكن نقابة الصحافيين ومنظمات أخرى من المجتمع المدني انتقدت ما اعتبرته "دعوات تحريضية للعنف" من عدد من أنصار قيس سعيد ضد الصحافيين ووسائل اعلام دأبت على توجيه النقد لسعيد أثناء حملته الانتخابية وحتى فوزه بالرئاسة.

ودعا سعيد في تصريحاته اليوم إلى "احترام الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية وأن لا يتم التعرض لأحد في جسده أو عرضه أو ماله".

كما أوضح في تصريحاته "الشعب التونسي سيبهر العالم بسمو أخلاقه ووعيه بكل الدسائس والمؤامرات التي تحاك في الخفاء".

وأضاف سعيد "لا تقارعوا الفكرة إلا بمثلها ولا الحجة بغير الحجة .. العالم بأسره ينظر بإعجاب إلى تونس. لا تتركوا أحدا يندس بينكم".

وعلى عكس توقعات الطبقة السياسية حقق سعيد فوزا مفاجئا في الدور الأول من بين 26 مرشحا ثم صعد الى الرئاسة بفارق واسع عن منافسه في الدور الثاني القروي بفوزه بنسبة فاقت 72 بالمئة من أصوات الناخبين.

واستقطب المرشح المستقل واستاذ القانون الدستوري المتقاعد، الشباب من طلبته والعاطلين الغاضبين والطبقة المثقفة وأنصارا من عدة تيارات سياسية معتمدا على دعم المتطوعين في حملة انتخابية خلت من الاستعراضات والدعاية الكلاسيكية.

وقيس سعيد (61 عاما) حاصل على شهادة في الدراسات المعمقة في القانون العام وبخلاف تدريسه لمادة القانون الدستوري لنحو ثلاثة عقود، فهو لا يملك سجلا سياسيا أو انتماء حزبيا وأغلب نشاطاته ترتبط بجمعية القانون الدستوري كما له كتابات متخصصة في هذا المجال.