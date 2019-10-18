بالرقم القومي.. نتيجة المرحلة الثانية لتنسيق "تجريبي رياض الأطفال" بالقاهرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – أسامة علي: أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، نتيجة المرحلة الثانية من تنسيق رياض الأطفال للمدارس الرسمية "التجريبية" للعام الدراسي 2019 /2020. وللتعرف على نتيجة التنسيق، عبر إدخال الرقم القومي للطفل على الرابط التالي" https://cairomoe.net/kg يذكر أن القبول في رياض الأطفال بمحافظة القاهرة يتم على 4 مراحل، نظرا للكثافة العددية للأطفال المتقدمين.​

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