صور- محافظ قنا يتفقد أعمال التطوير في محيط مسجد عبد الرحيم القنائي

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا – عبد الرحمن القرشي:

تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا الأعمال الإنشائية، الجاري تنفيذها بحديقة مسجد سيدي عبد الرحيم القنائي رافقه خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وعاين المحافظ أعمال التطوير والتجميل وأعمال التشجير وإحلال وتجديد النافورات وتركيب الإضاءات الكهربائية ودهان البلدورات، التي تمت بحديقة العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي والمنطقة المحيطة بالمسجد.

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ووجه محافظ قنا بضرورة الاهتمام بالحفاظ على المنظر الحضاري للحديقة وزيادة عدد العاملين بها وخاصة في الفترة المسائية بعد الأعمال التي تم تنفيذها بالموقع والذي يعد مقصدًا للزائرين.

وشدد محافظ قنا على ضرورة المتابعة المستمرة للعاملين المكلفين من قبل الوحدة المحلية بمسئولية حراسة الموقع وإحالة المقصرين في أداء أعمالهم للتحقيق وذلك للحفاظ على جمال ونظافة الحديقة والمنطقة المحيطة بالمسجد.

كما شملت الجولة تفقد الحالة المرورية بشوارع المدينة ووجه المحافظ بضرورة تحقيق الانضباط بالشارع وتطبيق الإجراءات القانونية ضد أصحاب المركبات المخالفة وتوقيع الغرامات على المخالفين.