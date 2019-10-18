عاجل / طيران خليفة حفتر يقصف العاصمة الليبية

جون ماتيس يرد " بحدة" على إهانة ترامب قال وزير الدفاع الأمريكي السابق، جيمس ماتيس، إنه شرف له أن يكون ”أكبر جنرال أعطي أكثر من حجمه في العالم“، وذلك في هجوم على رئيسه السابق دونالد ترامب، الذي وجه له ... 18 اكتوبر 2019 15:42

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