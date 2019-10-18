حماس: نتفهم عملية "نبع السلام" التركية

قالت حركة حماس، اليوم الخميس، إنّ من حق تركيا الدفاع عن نفسها وحماية حدودها من التهديدات الخارجية والجماعات الإرهابية.وأضاف القيادي بالحركة، عزت الرشق، في تصريح خاص لوكالة الأناضول، أن ”حركة حماس تتفهم عملية نبع السلام التركية، وتتمسك بوحدة الأراضي السورية“.وتابع: “ لدينا ثقة أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، ليس لديه أطماع في سوريا ولا في غيرها، إنما يريد من خلال العملية المحافظة على أمن بلاده“.ورأى أنه ”على الأمة أن تنتهي من صراعاتها، كي تتفرغ للتحدي الكبير الذي يفرضه وجود العدو الصهيوني“.وأشار إلى أن إسرائيل هي الجهة المستفيدة من المجموعات الإرهابية التي تُهدد تركيا، وغيرها من الدول. وثمّن الرشق الموقف التركي الداعم للقضية الفلسطينية وحقوق الشعب المشروعة.

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