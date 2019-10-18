تعرف على سبب اختيار 17 أكتوبر يوماً لـ"المرأة العُمانية"

"لقد أولينا منذ بداية هذا العهد اهتمامنا الكامل لمشاركة المرأة العمانية، في مسيرة النهضة المباركة " تلخص هذه الكلمات من خطاب السلطان قابوس، حقيقة وجوهر ومكانة المرأة العُمانية كشريك للرجل في بناء الوطن.

ويأتي الاحتفال بيوم المرأة العمانية الذي يصادف 17 من أكتوبر من كل عام، ترجمة لإحدى التوصيات التي خرجت بها "ندوة المرأة العُمانية" التي عقدت في رحاب "سيح المكارم" بولاية صحار

في العام 2009 والمتمثلة في تخصيص يوم 17 من أكتوبر من كل عام يوماً للمرأة العُمانية، والتي باركها السلطان قابوس.

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حيث جاءت تلك الندوة كخطوة عملية لترجمة رؤية السلطان قابوس بن سعيد، حول آفاق التنمية المستدامة للقطاع الاجتماعي ، تلك الرؤية التي تتجلى دائما من خلال مواقف وخطابات السلطان قابوس التي

تدعو إلى الشراكة الحقيقية في بناء الوطن، تلك الرؤية التي تدعو جميع القوى البشرية أن تسهم حسب إمكاناتها وقدراتها وتخصصاتها في خدمة الوطن والمواطن ، فالشراكة الحقيقية تتطلب تكاتف الجهود ، واستثمار كل القوى البشرية وصولا نحو تحقيق الرخاء والنماء .

وأشار السلطان قابوس: "إلى المضي في إعطاء المرأة العمانية حقوقها، للقناعة بأن الوطن في مسيرته، يحتاج إلى كل من الرجل والمرأة، وشبه السلطان قابوس دور المرأة في بناء الوطن، "كالطائر الذي يعتمد على جناحيه في التحليق إلى آفاق السماوات".