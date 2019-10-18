أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترحوا عليه تهديد تركيا بالاعتراف بإبادتها للأرمن كأحد خيارات الضغط عليها في ظل تطورات الأحداث في سوريا.
ونقلت المجلة عن مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مستشاري ترامب عرضوا عليه سلسلة
وبين تلك الخيارات، عرض هؤلاء المستشارون على ترامب تكتيك تهديد تركيا بالاعتراف رسميا بأنوفاة نحو 1.5 مليون أرمني وآلاف اليونانيين بين 1915 و1923، جاءت في إطار إبادة جماعية ممنهجة مارستها سلطات الإمبراطورية العثمانية.
وكانت أكثر من 30 دولة في العالم قد اعترفت بإبادة تركيا للأرمن. وفي الولايات المتحدة، تم الاعتراف بذلك على مستوى 49 من أصل 50 ولاية لكن ليس على مستوى الحكومة الفدرالية. فيما ترفض تركيا بشدة اتهامها بإبادة الأرمن.
كانت هذه تفاصيل خبر مجلة أمريكية: مستشارو ترامب عرضوا عليه الاعتراف بإبادة تركيا للأرمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.