مجلة أمريكية: مستشارو ترامب عرضوا عليه الاعتراف بإبادة تركيا للأرمن

أفادت مجلة "نيوزويك" الأمريكية بأن مستشاري الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اقترحوا عليه تهديد تركيا بالاعتراف بإبادتها للأرمن كأحد خيارات الضغط عليها في ظل تطورات الأحداث في سوريا.

ونقلت المجلة عن مسؤول في مجلس الأمن القومي الأمريكي، اليوم الجمعة، أن مستشاري ترامب عرضوا عليه سلسلة

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خيارات بغية تطبيق رغبته في سحب القوات الأمريكية من سوريا دون تشجيع أنقرة على مهاجمة المقاتلين الأكراد شمال شرقي البلاد.

وبين تلك الخيارات، عرض هؤلاء المستشارون على ترامب تكتيك تهديد تركيا بالاعتراف رسميا بأن

وفاة نحو 1.5 مليون أرمني وآلاف اليونانيين بين 1915 و1923، جاءت في إطار إبادة جماعية ممنهجة مارستها سلطات الإمبراطورية العثمانية.

وكانت أكثر من 30 دولة في العالم قد اعترفت بإبادة تركيا للأرمن. وفي الولايات المتحدة، تم الاعتراف بذلك على مستوى 49 من أصل 50 ولاية لكن ليس على مستوى الحكومة الفدرالية. فيما ترفض تركيا بشدة اتهامها بإبادة الأرمن.