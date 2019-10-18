الرئيس العراقي: نرفض القتل والظلم وتكميم الأفواه

أبدى رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، اليوم الجمعة، رفضه القتل والظلم وتكميم الأفواه، مشددا على أنه لا طريق إلا طريق البناء والإصلاح .

وقال الرئيس العراقي - في كلمته بمناسبة أربعينية الإمام الحسين وأوردتها قناة السومرية نيوز الإخبارية - "نحيي الأربعينية هذا العام، وكلنا يحدونا الأمل وتجمعنا الإرادة للمحافظة على وطننا وللتمسك بالإصلاح ومكافحةِ الفساد لما فيه خير للوطن والإنسان".

وأضاف "يجمعنا عزم واحد نستلهمه من هذه المناسبة بأن نرتفع إلى مستوى التهديد والتحديات

التي تواجه بلدنا وشعبنا في ظرف إقليمي عاصف، نحافظ على بلدنا ونؤكد ضرورة المضي نحو الإصلاح، ونتمسك بشبابنا ومطالبهم وحقوقهم المشروعة مثلما نتمسك بالأمن والاستقرار لتنفيذ تطلعات مواطنينا إلى العدالة والحياة الحرة الكريمة".وشدد الرئيس العراقي على أنه لا طريق إلا طريق البناء والإصلاح لبلدنا، والعراقيون يستحقون الأفضل، وواجبنا أن نتكاتف وننتصر للمحرومين والمظلومين، وننتصر للعراق.وأكد صالح "نشد على أيدي المطالبين بالإصلاح ونشد على أيدي الشباب المطالبين بحقوقهم وهم يرفعون الأعلام العراقية ، ونشد على أيدي القوات الأمنية التي تحميهم وتدافع عن الممتلكات العامة والخاصة، كما نترحم ونحفظ ذكرى الشهداء من المتظاهرين ومن قواتنا الأمنية، ونقدر تضحية عائلاتهم"، لافتا إلى أنه "في ذكرى سيد الشهداء نرفض كل أنواع القتل والظلم وتكميم الأفواه".يشار إلى أن "زيارة الأربعين" هي واحدة من أهم المناسبات الدينية للمسلمين الشيعة، ويحرص الملايين منهم على إحيائها من خلال الذهاب إلى (كربلاء) سيرا على الأقدام، في حين تنتشر آلاف المواكب والهيئات على الطرق المؤدية إلى المدينة لإيواء الزائرين وتقديم الطعام لهم.