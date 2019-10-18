رئيس الصين يؤكد أهمية تطوير العلاقات مع تونس

أكد الرئيس الصيني "شي جين بينج" أهمية تطوير العلاقات الصينية التونسية بما يعود بالمنفعة على البلدين والشعبين. وقال بينج –في برقية تهنئة أرسلها اليوم الجمعة إلى الرئيس التونسي المنتخب "قيس سعيد"- إن الصين وتونس تتمتعان بصداقة تقليدية، وإن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين ثابتة، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات مثمر، والتبادلات الإنسانية تزداد متانة.

وأعرب بينج عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الرئيس التونسي المنتخب، لدفع تحقيق تقدم أكبر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما. التونسي المنتخب "قيس سعيد"- إن الصين وتونس تتمتعان بصداقة تقليدية، وإن الثقة السياسية المتبادلة بين البلدين ثابتة، والتعاون الثنائي في مختلف المجالات مثمر، والتبادلات الإنسانية تزداد متانة.وأعرب بينج عن استعداده لبذل جهود مشتركة مع الرئيس التونسي المنتخب، لدفع تحقيق تقدم أكبر للتعاون الثنائي في مختلف المجالات بما يعود بالخير على البلدين وشعبيهما.

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