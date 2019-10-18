بوتين يلتقي نظيره الصيني نوفمبر المقبل

أعلن السفير الصيني لدى موسكو تشانج هان هوي، اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي نظيره الصيني شي جين بينج في نوفمبر المقبل، دون أن يحدد الموعد النهائي للزيارة.

وقال تشانج - في تصريح له أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن الاجتماع بين زعيمي البلدين بات قريبا، سيلتقيان خلال شهر نوفمبر، على هامش قمة مجموعة "بريكس" (الدول ذات أسرع نمو اقتصادي بالعالم) أو منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ، وأعتقد أنهما سيتبادلان وجهات النظر بشأن

مجمل العلاقات".كما لفت السفير الصيني إلى استضافة روسيا لمنظمة شنجهاي للتعاون العام المقبل، قائلًا: "ندعم نظراءنا الروس في تنظيمهم للقمة المقبلة، وسنشاركهم العمل من أجل ضمان نجاح هذه القمة"، مؤكدا أنها ستكون حدثا مهما للغاية.من ناحية أخرى، أعرب الدبلوماسي الصيني عن دعم بلاده للجهود التي تبذلها روسيا في سبيل تسوية الأزمة الأفغانية، مُشددًا على استعداد بكين لتقديم المساعدة لموسكو من أجل إتمام عملية السلام في أفغانستان.وأضاف: "لقد تلقينا بالفعل دعوة للمشاركة في المحادثات المقرر عقدها بين مبعوثي روسيا وأمريكا والصين وباكستان لدى أفغانستان في العاصمة الروسية موسكو]، وأعتقد أن هذا النوع من المشاورات يكون ضروريا للغاية، وأود أن أنوه إلى الدور الروسي المهم في مسألة حل القضية الأفغانية"، مشيرا "إننا نعمل جنبا إلى جنب مع روسيا، وندعم ما يقوم به نظراؤنا الروس في هذا الشأن".وكان المبعوث الرئاسي الروسي لدى أفغانستان ومدير القسم الآسيوي بالخارجية الروسية زامير كابولوف قد أعلن، في 30 سبتمبر الماضي، أن هناك محادثات ستعقد بين مبعوثي كل من روسيا وأمريكا والصين وباكستان في موسكو خلال شهر أكتوبر الجاري.