غازبروم الروسية تضخ الغاز في "السيل التركي"

بدأت شركة "غازبروم" الروسية اليوم بضخ الغاز في القسم البحري من أنبوب "السيل التركي"، الذي يهدف لنقل الغاز الطبيعي من روسيا عبر قاع البحر الأسود إلى تركيا.
وتعد هذه المرحلة الأخيرة من اختبار خط الأنابيب قبل البدء في تشغيله رسميا، حيث من المتوقع أن يبدأ ضخ الغاز في الأنبوب في نهاية العامالجاري أو مطلع العام القادم.
وقالت شركة South Stream Transport، مشغلة خط الأنابيب هذا، إن عملية ضخ الغاز الاختبارية إلى المنظومة تعد خطوة مهمة نحو بدء إمدادات الغاز الفعلية إلى تركيا وجنوب شرق أوروبا.
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