مقتل 5 مدنيين خلال خرق تركي لوقف إطلاق النار في سوريا

اتهم مصطفى بالي المتحدث باسم قوات سوريا الديمقراطية، اليوم الجمعة، تركيا بقصف مناطق مدنية وخرق وقف إطلاق النار المعلن لمدة خمسة أيام في شمال شرق سوريا ما أدى إلى مقتل خمسة مدنيين على الأقل.

وأضاف بالي أنه على الرغم من الاتفاق على وقف القتال، استمرت الضربات الجوية والمدفعية التركية في استهداف مواقع المقاتلين و التجمعات المدنية.

وقال إن القوات التركية قصفت بلدة رأس العين.

وسُمع دوي القصف عبر الحدود بين البلدين، صباح اليوم الجمعة، على الرغم من وقف إطلاق النار المتفق عليه بين أنقرة وواشنطن.

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من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بمقتل خمسة مدنيين، اليوم الجمعة، في غارة تركية في شمال شرق سوريا في انتهاك واضح لوقف إطلاق النار الذي توصلت إليه الولايات المتحدة وتركيا مساء أمس الخميس.

وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن المدنيين قتلوا في غارة على قرية "باب الخير" التي تبعد نحو عشرة كيلومترات شرق مدينة رأس العين الحدودية، حيث تدور اشتباكات متقطعة. وأشار عبد الرحمن إلى إصابة 20 مدنياً آخرين بجروح في الغارة.

وأمكن سماع دوي البنادق الآلية والقصف من بلدة جيلان بينار التركية المقابلة لرأس العين عبر الحدود. وارتفعت أعمدة الدخان من أحد أجزاء البلدة السورية.