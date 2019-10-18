كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ إسطنبول: طرد 40 ألف مهاجر بينهم سوريون خلال 3 أشهر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن مكتب محافظ أسطنبول اليوم الجمعة، أنه جرى طرد أكثر من 40 ألف مهاجر غير شرعي، بينهم سوريون، من المدينة منذ منتصف يوليو الماضي.

ويأتي البيان قبل أقل من أسبوعين من الموعد النهائي الذي حددته الحكومة للسوريين الذين تم تسجيلهم في مناطق متفرقة بالبلاد لمغادرة أسطنبول، أكبر مدن تركيا ومركزها المالي.

وقال المكتب إنه تم نقل 34 ألفا و397 مهاجراً غير شرعي، كانوا وصلوا عبر طرق هجرة غير معتادة، إلى مدن أخرى خلال الفترة من 12 يوليو حتى 16 أكتوبر، لحين ترحيلهم.

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وأضاف أنه، وبشكل منفصل، تم إرسال 5 آلاف و945 مهاجراً سورياً غير مسجلين إلى معسكرات اللاجئين خارج المدينة.

وتقول تركيا إن أسطنبول بها أكبر كثافة سكانية من المهاجرين في العالم، حوالي 4 ملايين مهاجر، من بينهم 6ر3 ملايين من سوريا.

يشار إلى أنه جرى تسجيل أكثر من نصف مليون مهاجر سوري في أسطنبول، وفقاً للحكومة التركية، وهناك 300 ألف سوري آخرين مسجلين في مناطق أخرى بالبلاد، يعتقد أنهم يعيشون داخل المدينة.

وترغب أنقرة في نقل ما يقرب من مليوني سوري إلى المنطقة الأمنة المقترحة شمالي سوريا.